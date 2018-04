OLGINATE – La Giunta comunale di Olginate, lunedì scorso, ha incontrato il comitato Salviamo il Lago di Olginate, rappresentato da Italo Bruseghini e Luciano Redaelli, per un aggiornamento sull’incontro a cui lo stesso comitato ha partecipato in Regione Lombardia con tutti gli enti che si occupano del fiume.

Il sindaco e la Giunta hanno ribadito la posizione che era già emersa nel corso di un’assemblea pubblica: “Chiedere che Regione Lombardia rinunci al progetto di navigabilità nel bacino del lago di Olginate e che successivamente reperisca le risorse necessarie per realizzare un progetto da condividere con tutti gli enti che si occupano del fiume allo scopo di riportare nostro lago alle condizioni precedenti il 2010. Qualsiasi progetto si metterà in campo dovrà avere come obbiettivo finale la salvaguardia della flora e della fauna lacustri. Prima di procedere con la richiesta in Regione, l’Amministrazione avvierà un percorso di condivisione di questa linea con gli organi competenti, primo fra tutti l’autorità di Bacino, con la quale è già stato fissato un incontro per la settimana prossima”

“L’amministrazione comunale ha condiviso la nostra posizione sull’impossibilità della navigazione del lago di Olginate del fiume Adda, per lo meno nel suo tratto di scorrimento nel territorio di Olginate – hanno detto dal comitato -. L’amministrazione sarà pertanto al nostro fianco, da ora in avanti, per richiedere alle varie ‘Autorità’ che si trovano ad avere responsabilità di vario tipo sul lago, di operare affinché il livello dell’acqua ritorni a un livello accettabile. Martedì 24 avremo un nuovo incontro presso il comune di Olginate alla presenza del sindaco, con l’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi Minori”.