CASATE – Al via domenica 15 luglio la tradizionale camminata non competitiva tra i sentieri del Casatese in ricordo dell’amico e Volontario Croce Rossa Ivan Fiadone e, da quest’anno, anche del Volontario Carlo Panzeri, da sempre partecipe all’ organizzazione della camminata, al quale è intitolato un trofeo alla memoria.

La camminata organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica For-CRI, giunta ormai alla quattordicesima edizione, si snoda come di consuete su tre percorsi: 7, 14 e 21 Km.

I proventi dell’evento – la quota di partecipazione è pari a soli 3 euro (6 euro con riconoscimento) ulteriormente scontati per i tesserati FIASP – al pari di quelli derivanti dalle altre iniziative organizzate dall’A.S.D FOR-CRI saranno devoluti al Comitato Croce Rossa di Casatenovo e ad altri Enti di Volontariato con fine umanitario, un motivo in più per partecipare a una passeggiata in compagnia nel verde della Brianza.

Il ritrovo è presso l’Oratorio di Casatenovo in via San Giorgio (dietro la Chiesa). L’inizio della manifestazione è previsto alle 7:00 con l’iscrizione dei singoli e il ritiro delle prenotazioni dei gruppi (l’iscrizione dei gruppi termina alle ore 21:00 di Sabato 14 Luglio) la partenza dalle 7:30 fino alle 9:00.

Lungo i percorsi e all’arrivo sono previsti punti di ristoro. Al termine della manifestazione è prevista la premiazione per i gruppi più numerosi e la consegna del riconoscimento consistente in una bottiglia di birra artigianale e in un salame “cacciatore”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della manifestazione Gianni Frasson al 340.15.28.160. Le iscrizioni dei gruppi è effettuabile (entro le ore 21:00 di Sabato 14 Luglio) tramite e-mail (gruppi@for-cri.it) o telefonicamente (Paolo Viganò 338.39.24.365). Tutti coloro che volessero dare il loro contributo per lo sviluppo dell’associazione A.S.D. FOR-CRI o semplicemente tesserarsi per partecipare agli eventi in programma, possono farlo inviando un’e-mail a sport@for-cri.it

Ulteriori informazioni sull’Associazione casatese sul sito www.for-cri.it o sulla pagina Facebook ASD For-CRI

