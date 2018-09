VALGREGHENTINO – Nei prossimi giorni il comune di Valgreghentino provvederà a inoltrare al BIM (Bacino Imbrifero Montano) del Lago di Como, Brembo e Serio la richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza e l’allargamento della strada che porta alla frazione Ca’ Nova.

Il progetto, che prevede il consolidamento della scarpata, la realizzazione di un muro di contenimento e del parapetto stradale e l’asfaltatura finale, ha un valore economico finale di circa 55.000 euro.

La concretizzazione delle opere, anche in caso di contributo Bim, è prevista per non prima della primavera/estate 2019.