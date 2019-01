LECCO – Trovare casa? Per uno straniero è più difficile. Il Fatto Quotidiano ha fatto un esperimento con la ‘complicità’ di Tay Vines, giovane youtuber originario del Togo e lecchese d’adozione.

Tay, che da otto anni vive nella città manzoniana, ha un seguito incredibile sui social, ben 300 mila iscritti al suo canale Youtube e oltre 500 mila persone seguono il suo profilo Facebook.

Come migrante, però, condivide le stesse problematiche di tanti altri non italiani, a partire dai pregiudizi. Così, anche trovare un’abitazione dove vivere diventa un’impresa non semplice, anche nella cosmopolita città di Milano, capolista nella classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore.

Il Fatto Quotidiano ha scelto proprio il capoluogo lombardo per la sua inchiesta. Sfogliando gli annunci immobiliari, Tay Vines ha contattato diversi proprietari di casa trovandosi spesso di fronte ad un muro di “ritrosia e scetticismo” scrive il giornale. “Un pochino me lo aspettavo – dice Tay – anche entrando di persona nelle agenzie immobiliari ho avuto sempre l’impressione che non volessero darmi casa. Speriamo che prima o poi le cose cambino in Italia, non è giusto giudicare le persone dal colore della pelle”

“Il dipartimento di Economia e statistica della Banca d’Italia – ricorda il Fatto Quotidiano – ha denunciato la difficoltà degli agenti immobiliari nell’affittare un’abitazione alle famiglie straniere a causa dei timori dei proprietari di casa”.