COLICO – Dall’1 al 3 giugno sul lungolago di Colico si svolgerà la quarta edizione di “Sapori d’Europa – Street Food Festival”, rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea, organizzata dalla Pro Loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del comune di Colico.

Sarà un weekend tutto da gustare: dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dal brezel austriaco alla gastronomia greca, fino alla cucina tedesca con wurstel, stinco e birra, senza dimenticare il gulash ungherese e le carni argentine. Anche l’enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia, Umbria e Sicilia, solo per citarne alcune.

Una menzione speciale per la sezione dedicata ai prodotti tipici e a km 0 con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati lo scorso anno. Sarà possibile degustare i prodotti direttamente sul posto; saranno infatti predisposti tavolini e piccole strutture dove ci si potrà fermare per consumare un assaggio in compagnia, godendo di una vista mozzafiato.

“Lo Street Food Festival è uno degli eventi principali che, ormai ogni anno, anima la stagione estiva di Colico – spiega il presidente della Pro Loco Franz Robbiati -. Come si è felici quando un buon amico torna a trovarti, così accade quando gli amici della Confesercenti di Bergamo ci portano questa manifestazione. Uno spettacolo di gusto e di persone che arrivano da ogni dove, per assaggiare i piatti italiani ed internazionali proposti, ma anche per assaporare i profumi e i colori che il nostro paese può offrire. Un’occasione unica per trascorrere tre giorni insieme, divertendosi, ascoltando le voci e i suoni della nostra piazza, del nostro lago. Vi aspettiamo”.

“Lo Street food è ormai entrato nel cuore del pubblico: ogni anno la gente accorre in massa per assaggiare le tante specialità – aggiunge Giulio Zambelli, vicepresidente di Confesercenti Bergamo – Lo splendido lungolago di Colico è lo scenario ideale per mangiare all’aperto in compagnia e in pieno relax. Anche quest’anno non mancheranno le novità, tutte da scoprire. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta”.