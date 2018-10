LECCO – Alunni a lezione di educazione stradale grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la Polizia Stradale e il Coni e che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie della città.

Una manifestazione che ha coinvolto anche la Croce Rossa di Lecco e il Biciaio di Merate che ha allestito in piazza un percorso dedicato alle biciclette a disposizione degli alunni.

I volontari hanno spiegato ai ragazzi le regole principale del muoversi in bici in sicurezza, mentre gli agenti di Polizia hanno mostrato agli studenti gli strumenti con cui operano quotidianamente, illustrando loro anche le norme che, quando saranno più grandicelli, dovranno rispettare muovendosi in moto, in particolare l’uso del casco.

Testimonial della giornata due campioni lecchesi della mountain bike, Juri Zanotti e Mara Fumagalli.