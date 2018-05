LECCO – Le pietanze del mondo tornano a deliziare il centro di Lecco: si è aperto venerdì mattina, e resterà fino a domenica, il Mercato Europeo che festeggia la sua ottava edizione nel capoluogo manzoniano.

Settanta stand hanno trovato posto tra piazza Cermenati e il lungolago tra novità e conferme. Quest’anno sono 13 le regioni italiane presenti; per la Lombardia oltre che Lecco e la Valtellina, con i tradizionali sciat e pizzoccheri, saranno presenti Bergamo, Brescia e Cremona con i loro formaggi e salumi.

Le nazioni europee sono 15 e propongono un variegato insieme di piatti e prodotti tipici ma anche di oggetti dell’artigiano locale. Il Brasile con la sua carne alla griglia e il Messico con chili e tapas sono gli ospiti extra europei della rassegna 2018.

“Lecco è una città molto ambita dagli operatori, questa manifestazione attira ogni anno 40 mila persone nella tre giorni – spiega Cesare Rossi di Confesercenti Bergamo, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Lecco – ogni anno puntiamo alla qualità degli stand. Sulle tante richieste che ci arrivano, ne selezioniamo settanta e circa 25 banchi cambiano ad ogni edizione, con un turnover di un quarto degli espositori. Una delle novità è un’eccellenza, un banco di prodotti di senape dall’Olanda che, già proposta a Bergamo, ha riscosso molto successo; ci sono gli arrosticini di agnello, il ritorno degli chat valtellinesi, c’è poi un banco siciliano con panzerotti e cannoli, è tornato anche quest’anno lo stand ungherese che propone pan dolce, è la seconda volta che partecipa ed è innamorato della piazza di Lecco”.

Ci sono poi gli ‘irriducibili’ del Mercato Europeo, come lo stand spagnolo della paella. la cucina greca, presenti fin dalla prima edizione Dopo le polemiche e qualche disagio per la raccolta dei rifiuti e i cestini strabordanti dello scorso anno, l’organizzazione ha ora predisposto 600 recipienti per la differenziata e raddoppiato i passaggi di pulizia la sera e la notte. “Speriamo di aver migliorato così la situazione” auspica Rossi.

“E’ ottava edizione dell’evento che si inserisce nel calendario delle iniziative estive a pieno titolo perché sappiamo che il Mercato Europeo fa il pienone ogni volta – ha sottolineato il vicesindaco Francesca Bonacina – è una manifestazione che ha saputo consolidarsi e allo stesso tempo rinnovarsi di anno in anno, attirando cittadini e visitatori a Lecco. La programmazione degli eventi estivi è stata predisposta in modo da variare l’offerta ogni settimana”.

Il vicesindaco, che ha la delega al turismo, è soddisfatta anche dei recenti dati che hanno confermato il trend in crescita di visitatori nel capoluogo: “Siamo partiti, ora bisogna certamente continuare a crescere ma abbiamo bisogno anche che il sistema regga, quindi di più strutture ricettive, pacchetti turistici, perché se gli eventi ci sono e richiamano tante persone”.

Ed è quanto ribadito anche dal presidente di Confesercenti Lecco, Lionello Bazzi: “Ci auguriamo che il Mercato Europeo abbia il successo degli altri anni e che contribuisca allo sviluppo turistico della città”.