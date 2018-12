LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale torna sui monti lecchesi. Di seguito ricordiamo gli appuntamenti per il 23 e il 24 dicembre.

Per segnalare altre fiaccolate potete scrivere a redazione@lecconotizie.com con tutti i riferimenti dell’evento.

DOMENICA 23 DICEMBRE

SAN MARTINO – 47^ Salita Natalizia al San Martino organizzata dal Gruppo Ana Monte Medale Rancio e Laorca in programma per domenica 23 dicembre, con ritrovo presso la vecchia sede di via Quarto e partenza alle 20, fino alla cappelletta del San Martino dove verrà celebrata la messa.

MEDALE – Ben due fiaccolate illumineranno quest’anno la parete Medale a Lecco il 23 dicembre. Grazie ad un gruppo di giovani alpinisti lecchesi verrà illuminata la via Cassin mentre il Gruppo Alpini di Rancio, grazie all’aiuto dell’azienda Servizio Elettronico Industriale, allestiranno una fiaccolata sulla ferrata del Medale.

MONTE CORNIZZOLO – 20^ Fiaccolata al Monte Cornizzolo organizzata dalla Società Escursionisti Civatesi, dal Gruppo Alpini di Civate e dal Gruppo Alpini di Canzo. Diversi i punti di partenza: Terzo Alpe per gli escursionisti di Canzo alle ore 18; Via del Pozzo – Piazzale dell’Acquedotto per quelli di Civate alle ore 18.15; parcheggio Via Manzoni per quelli di Suello alle ore 18; Monte Pesora (cresta sopra piantone) per quelli di Eupilio alle 19.30. Alle 21 verrà celebrata la messa alla Chiesetta degli Alpini. Al termine della celebrazione presso il Rifugio Marisa Consigliere verranno serviti trippa e vin brulè.

PESCATE (San Michele) – Tradizionale Fiaccolata di Natale a San Michele, organizzata dal Gruppo Alpini con ritrovo presso la sede alle 20 e partenza prevista per le 20.30, il percorso si snoda sul sentiero della via Crucis sino al Prato degli Avari. All’Arrivo a San Michele panettone e vin brulè per tutti, poi trippa in baita.

GALBIATE – (Monte Barro) – La “Fiaccolata al Monte Barro” organizzata da Gruppo Alpini Monte Barro, Gruppo Podisti Libertà di Galbiate, Gruppo Escursionistico Libertà di Galbiate in collaborazione con il Parco del Monte Barro, si terrà quest’anno venerdì 22 invece che l’Antivigilia. Invariato il programma: alle ore 19 la Santa Messa presso la Chiesetta del Monte Barro, quindi alle 20 la partenza della fiaccolata fino in vetta. Al ristorante dell’Eremo la tradizionale “Busecca in compagnia”. Per info 0341 540162, sede del Gruppo Alpini Monte Barro.

VERCURAGO (Cappella degli Alpini) – “Fiaccolata alla Cappella degli Alpini” organizzata dal Gruppo Escursionisti Vercuraghesi. Ritrovo alle ore 20.15 presso il Piazzale dell’Arco di Somasca. Alle ore 20.30 partenza con arrivo alla cappelletta degli Alpini dove verrà celebrata la Santa Messa. Al termine rinfresco per tutti offerto dal Gruppo Alpini di Vercurago. Info 328 4106118 www.gevlumaca.it

MANDELLO DEL LARIO (Manavello) – Fiaccolata sul “Manavello” e accensione della Cometa a cura dell’associazione “Gruppo Amici di Luzzeno”. Come ogni anno il ritrovo è fissato per le 19.45 al bar Simone di Rongio. L’iscrizione comprende fiaccole a Led consegnate a prestito d’uso dall’organizzazione previa iscrizione nominativa. In vetta gli iscritti potranno bere un tea caldo, vin brulè e mangiare panettone. Per tutti i partecipanti è obbligatorio avere con sé una pila. INFO: Comune di Mandello del Lario Tel. +39 0341 708111 – www.mandellolario.it

MALGRATE (Pian Sciresa) – “Fiaccolata al Pian Sciresa” camminata notturna verso la baita degli Amici di Pian Sciresa, con ritrovo alle 19.45 in Pizza Garibaldi per il ritiro delle fiaccole e partenza alle ore 20. Dopo la Santa Messa, celebrata da Don Andrea, trippa per tutti presso la baita. Quota di partecipazione 5 euro. INFO: Comune di Malgrate Tel. +39 0341 202000 – www.comune.malgrate.lc.it

VALMADRERA (Monte Barro) – Fiaccolata sul Monte Barro presso la Baita Vinargino. Partenza ore 20.00 da Via Vassena muniti di torcia elettrica, poi cena con trippa e vin brûlé (in caso di cattivo tempo la trippa si mangerà presso la sede di Via Cavour, 8 Valmadrera).Info: Gruppo Alpini Valmadrera Tel. +39 0341 550758 -valmadrera.lecco@ana.it

VALMADRERA (Monte Moregallo) – Per i più temerari, ritorna la tradizionale fiaccolata lungo la Cresta OSA illuminata ad hoc per l’occasione. Si tratta del percorso con impianto fisso più lungo, attrezzato con 500 m di cavi e lampadine. Due le opzioni di salita, lungo la via Osa (3° obbligato e tratti di 4°), percorribile dalle 17.30 in avanti o lungo uno dei diversi sentieri che portano in cima al Moregallo, dove ci si scambierà gli auguri con salamelle, tea caldo e vin brulè.

VALMADRERA (Corno Rat) –A Valmadrera il 23 dicembre si svolgerà la Fiaccolata del Corno Rat, organizzata dai tecnici volontari del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione del Triangolo Lariano, che da alcuni anni hanno ripreso la tradizione. Il programma degli scorsi anni è confermato: verrà illuminato l’intero itinerario della Ferrata del 30° OSA. A partire dalle ore 19.00 gli escursionisti potranno salire il percorso in autonomia; al termine della ferrata ci sarà la distribuzione di un gadget a ricordo della serata grazie al contributo di sponsor locali. Gli organizzatori ricordano che l’itinerario è impegnativo e deve essere affrontato da escursionisti con adeguata preparazione e con l’attrezzatura indispensabile per la propria sicurezza (imbragatura, casco, kit ferrata) ed ovviamente la lampada frontale. I locali di ristoro a San Tomaso saranno aperti tutta la serata per festeggiare in compagnia.

LUNEDI’ 24 DICEMBRE

BONGIO (Ballabio) – Soci e simpatizzanti si ritroveranno presso la sede Casimiro Ferrari per una trippa e un brindisi in compagnia dalle ore 19.30