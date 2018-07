LECCO – Tappa lecchese per Super Mario Balotelli che, ieri, sabato, si è recato all’officina Evo Sound, di via Montelungo, 43 a Lecco, dove ha incontrato il titolare, il giovane Pasquale Esposito.

Una sorta di passaggio obbligato quello alla Evo Sound per i vip amanti dei motori. Da diversi anni infatti Pasquale Esposito si è specializzato nel wrapping una particolare tecnica che consente di “vestire” le auto personalizzandole con infiniti colori, tonalità e motivi. Un lavoro che svolge in maniera meticolosa e creativa a tal punto da essere riuscito ad attirare l’attenzione e l’interesse di molti vip che affidano alla Evo Sound i loro bolidi da rendere unici.

Così ieri, lo “stilista” delle auto ha incontrato Super Mario, già cliente: “Abbiamo parlato di un nuovo progetto e un nuovo lavoro per la sua Nissan GT-R”, una super car da 600 cavalli. Ma al momento queste sono le uniche informazioni che sono trapelate dall’officina di via Montelungo, dove non è mancata una foto ricordo.