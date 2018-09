VALMADRERA – S’inaugura Sabato 22 Settembre, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, la mostra collettiva ‘Superficie variabile’ a cura di Cristina Gilda Artese, mecenate, gallerista e presidente dell’associazione Arsprima, associazione per la promozione delle arti contemporanee che promuove giovani artisti professionisti.

A distanza di dieci anni dalla sua prima mostra presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, Arsprima torna quindi nella magnifica cornice valmadrerese grazie alla collaborazione con il Rotary Club Lecco Manzoni ( che celebra i suoi primi 15 anni di vita) indagando questa volta la tematica della scelta del materiale e del supporto nella realizzazione delle opere d’arte: si spazia così dalle versatili resine di Nicoletta Candiani, alle porcellane pop di Francesco De Molfetta, dai relitti di alberi rinvenuti sulla spiaggia di Antonio Di Falco ai cristalli e rovi e crini di cavallo di Francesca Romana Pinzari, dagli affascinanti e commoventi sculture in tessuto di Florencia Martinez alle divertenti e leggere installazioni in carta pesta di Silvia Trappa sino alle imponenti e iconiche grandi sculture in ferro di Anna Turina.

La mostra rimarrà aperta dal 22 settembre fino al 7 ottobre. La partecipazione alla stessa non richiede alcuna competenza specifica, se non una grande curiosità unita alla volontà di indagine ed approfondimento in un’ottica di avvicinamento e comprensione del contemporaneo in tutte le sue proposte, all’interno di una selezione di qualità ed avanguardia.

Si avvisa che solo in occasione dell’inaugurazione di Sabato 22 Settembre, la partecipazione è esclusivamente su invito. Sabato 29 Settembre, alle ore 16.30, vi sarà invece uno spazio dedicato al laboratorio didattico per bambini dai 3 ai 6 anni sul tema dei materiali e delle manipolazioni “KIDS LAB by ART TRAP”. L’ingresso è libero e gratuito previa registrazione fino ad esaurimento posti. E’ possibile iscriversi al seguente link: http://bit.ly/superficievariabile