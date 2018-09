MANDELLO – Il motoraduno Guzzi saluta tutti e chiude coi fiocchi, anzi coi botti, la sua 97esima edizione: la festa prosegue anche domenica fino alle 15, ma la serata di sabato è stata indubbiamente l’apice della manifestazione con tantissime presenze, un partecipato concerto e i fuochi d’artificio a coronare la serata.

Affollatissima la zona dei giardini a lago, il cuore del raduno, dove, a scaldare il palco, ci hanno pensato i “Mister No”, band storica che ha proposto i brani della tradizione del rock, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, con un live carico di grinta, apprezzatissimo, presentato da una delle voci radiofoniche più note, il Dr. Feelgood di Virgin Radio che anche quest’anno ha deciso di non far mancare la sua presenza all’evento.

Le moto dell’Aquila di Mandello hanno fatto bella mostra nel piazzale dove centinaia di esemplari dei partecipanti al raduno hanno trovato posto, tantissimi i visitatori che hanno usufruito del servizio ristorazione, così come un successo si è rilevata la lotteria del Motoraduno, con oltre 15 mila biglietti venduti.

L’estrazione si è tenuta sempre nella serata di sabato, alla presenza del sindaco Riccardo Fasoli e del vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Serenella Alippi.

Il compito di ‘pescare’ i numeri vincenti è stato affidato alle mani di Alis Agostini, figlia di Duilio, collaudatore e pilota Guzzi, il primo ad aprire a Mandello un concessionario di vendita della celebre ‘due ruote’. La stessa Alis che ha deciso di dedicare una mostra al padre, visitabile ancora per la giornata di domenica e lunedì nella sala polifunzionale del lido.

Primo premio, un sogno e non solo per i guzzisti: una Moto Guzzi V7 in una custom unica realizzata appositamente per questa edizione del raduno da Arianna Crippa. Il biglietto vincente? Il numero 10832.

Estratti anche gli altri premi previsti, due buoni viaggio in Vietnam (biglietto 14959) e voucher per una notte di benessere alle terme (biglietto 10614).

