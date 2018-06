MANDELLO – I Cinque Stelle di Mandello hanno accolto nei giorni scorsi Giovanni Currò, portavoce del movimento alla Camera dei Deputati, facendogli conoscere la cittadina, le sue bellezze e alcune delle sue criticità.

“Lo abbiamo accompagnato, verso gli argomenti di confronto quotidiano nelle nostre piazze, l’area dello svincolo e i continui odori molesti nella zona di via per Maggiana e san Giorgio. Durante la presenza il nostro portavoce ha avuto il piacere di confrontarsi con alcuni cittadini su diverse tematiche nazionali – spiegano dal Movimento – Il portavoce ha potuto ascoltare direttamente dai cittadini di Mandello coinvolti le ipotesi future dei lavori dello svincolo e sempre con lui abbiamo constatato lo stato dei luoghi e le infrastrutture esistenti”.

Alla conclusione di questa ricognizione sul territorio e presso i cittadini diretti interessati, Currò ha fatto sapere che si adopererà “per avviare i doverosi approfondimenti del caso e porterò questa criticità a conoscenza del Ministero delle infrastrutture”.

Per quanto riguarda la problematica olfattiva di via per Maggiana, il portavoce ha preso atto di una situazione “alquanto difficile e preoccupante: anche per questa si attiveranno ulteriori approfondimenti”.

“Abbiamo trascorso una giornata all’insegna dell’ascolto e della conoscenza delle problematiche del territorio – concludono dai Meetup mandellese – insieme ai rappresentanti delle più alte istituzioni, avvicinabili da tutti e tutte, senza alcuna intermediazione o ostacolo; insieme ai nostri rappresentanti istituzionali vi rinnoviamo la nostra disponibilità ad incontrarvi per ogni vostro suggerimento presso i nostri banchetti informativi o alla nostra mail. Mandello5stelle@yahoo.it Movimento 5 stelle Mandello del Lario”.