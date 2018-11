MANDELLO – Pronta e già approvata la fattibilità tecnico- economica della realizzazione della bretella di interconnessione tra la provinciale 72 e la Statale 36, meglio conosciuta come lo svincolo di Maggiana.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Mandello ha dato il via libera allo studio di fattibilità ed ora ci si prepara ad affrontare le successive fasi.

“Stiamo procedendo a ritmi serrati – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – a settembre il Consiglio Comunale ha adottato la variante urbanistica che contiamo di riportare in aula a gennaio per l’approvazione. Nel frattempo si porterà avanti la progettazione definitiva, della quale è incaricata la Provincia, e lavoreremo per portare a casa tutte le autorizzazioni necessarie”.

Lo studio di fattibilità stima a 500 mila euro la presunta spesa complessiva per l’opera che collegherà la strada della frazione di Maggiana alla carreggiata nord della superstrada.

La bretella che sarà realizzata avrà una lunghezza di 170 metri e 7 metri di larghezza, prevedendo la doppia corsia, 22 metri di dislivello e una pendenza del 13%; sarà accessibile solo ai veicoli leggeri e sarà imposto il limite di 50 km orari.

Secondo gli studi commissionati dal Comune, lo svincolo potrebbe essere fruito da circa 400 veicoli ogni giorno, per una media di 40 veicoli all’ora nelle fasce più trafficate della giornata