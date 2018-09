GARLATE – Le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico di Garlate si aprono per due giorni, svelando la loro bellezza spesso celata e ospitano esposizioni, spettacoli per tutti i gusti: è la 27esima edizione della Festa delle Corti che ha preso il via delle 18 di sabato sera e che animerà il paese lecchese fino alla serata di domenica.

Lo scorso anno, gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha costretto a ridimensionare la manifestazione, per questo c’è tanta voglia di rivincita ed entusiasmo tra i volontari impegnanti in questo particolare weekend.

E’ l’evento dell’anno per i garlatesi, lo fa ben capire il sindaco Giuseppe Conti nel suo intervento inaugurale, alla presenza dei sindaci dei Comuni vicini, dei rappresentanti istituzionali e degli sponsor che hanno sostenuto l’evento, tra cui Acel Energie.

“Ogni volta questa festa rappresenta un traguardo importante, una scommessa da vincere. Si mette in moto l’intero paese e non si tratta solo di vestire a festa le nostre vie. E’ una manifestazione che trova il suo significato nel senso di appartenenza, se si attivano rapporti positivi nella comunità”.

Partecipazione e disponibilità sono le parole chiave che animano lo spirito dei garlatesi che da mesi si preparano alla manifestazione; c’è l’impegno di comuni cittadini e associazioni dietro il successo di questa festa che ogni anno attira a Garlate centinaia di visitatori.

L’obiettivo, ricordano gli organizzatori, è quello di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del nostro territorio. Nella festa trovano ampio spazio gli artigiani dell’Associazione Laboratorio 7 che mostreranno ai visitatori gli antichi mestieri (maniscalco, calzolaio, fabbro, rilegatore, vetraio ecc…) mentre una corte è stata interamente legata al dialetto: filmati, foto, proverbi, frasi, canti e giochi in dialetto per grandi e piccini.

Nello splendido contesto del cortile di Villa Pozzi è stata allestita l’esposizione plastico modulare, diorami ferroviari e laboratori di modellismo pratico a cura di Club Treni Brianza. Un divertimento assicurato per i più piccoli (ma non solo), che in Curt del la Maria in Funt trovano spazio anche gli immancabili burattini.

Si possono seguire laboratori di Eco-Cosmesi, imparando le antiche ricette contadine per mantenere bellezza e salute, pigiare l’uva e scoprire l’allevamento del baco da seta.

Non mancano i numerosi punti di ristoro della cucina tradizionale e anche della cucina toscana all’Arci nella zona del lago, quello organizzato da Garlate 2.0 all’ex Asilo Ambrogio Bruni, non mancheranno poi esibizioni artistiche, sportive e musicali. Sono oltre 40 i punti d’interesse di questo evento che avrà il suo culmine con i fuochi d’artificio nella serata di domenica. Clicca qui tutte le informazioni sull’evento