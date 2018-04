LECCO – Una festa di comunità all’insegna dello sport quella che ha preso il via nella mattinata di domenica coinvolgendo i rioni di Maggianico e Chiuso: in quasi trecento, soprattutto famiglie e tanti bimbi, hanno partecipato alla Spring Run, la prima edizione di questo evento tra le strade dei rioni.

Una manifestazione organizzata dall’oratorio di Maggianico in collaborazione con la Polisportiva 2001 che ha voluto offrire ai parrocchiani un’occasione per vivere una domenica insieme, con una camminata non competitiva e apertura a tutti, dai grandi ai più piccini, che si è svolta alle 11.30, al termine della santa messa.

In tutto 6,5 chilometri alla riscoperta dei luoghi storici dei due quartieri lecchesi. A dare inizio alla manifestazione, dalla partenza in via Zelioli, è stato il parroco don Ottavio: “E’ un’iniziativa molto bella che cercheremo di valorizzare sempre di più – ha spiegato il sacerdote – Vuole esaudire il desiderio di vivere un momento di comunità”.

Erano già 200 le iscrizioni on line pervenute agli organizzatori nei giorni scorsi, ma alla partenza molti altri si sono presentati, circa una quarantina di concorrenti in più. Con la quota di iscrizione, 5 euro, i partecipanti hanno ricevuto la maglietta dell’evento e un buono pasto per il pranzo che si è svolto a conclusione della camminata presso l’oratorio di Maggianico. Sono stati previsti anche dei premi per il concorrente più giovane, per quello più anziano e per il gruppo più numeroso.

Il ricavato sarà devoluto a sostegno della parrocchia, in vista anche dei lavori che dovranno essere affrontati per la sistemazione del tetto dell’edificio parrocchiale. La manifestazione non finisce qui: nel pomeriggio è in programma la staffetta da 15 km, Spring Run 3×5, divisa in tre frazioni da 5 chilometri ciascuna per la quale si sono registrate una quarantina di iscrizioni e animazione pomeridiana per i bimbi

IL VIDEO – Il ‘via’ alla camminata

“E’ la prima volta che parrocchia e Polisportiva 2001 organizzano un evento di questo tipo insieme, una giornata dedicata alle famiglie, con una camminata aperta a tutti, ed una gara sportiva nel pomeriggio – spiega dall’organizzazione Gianluca Castelnuovo – una domenica per stare insieme, una bella giornata”.