LECCO – Come da tradizione, sarà domenica la giornata più significativa delle celebrazioni, ma tanti eventi scandiranno la Festa di S. Nicolò anche nei prossimi giorni e il 6 dicembre, la ricorrenza del santo, avrà la sua giusta rilevanza nel calendario delle iniziative.

Questo grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale del sindaco Virginio Brivio e la Comunità Pastorale guidata dal nuovo prevosto, mons. Davide Milani, che hanno predisposto diversi appuntamenti per dare festeggiare al meglio il patrono della città.

“Abbiamo voluto dare maggiore forza alla Festa di San Nicolò costruendo, insieme al Comune, un programma che vede, accanto alle liturgie della festa religiosa, la partecipazione e i riti della società civile” ha spiegato mons. Milani.

“Certi appuntamenti rischiano di essere scontati e diventare una ripetizione dell’anno precedente. E’ necessario invece riscoprire ogni volta il significato della ricorrenza – ha sottolineato il sindaco Brivio – quest’anno festeggeremo San Nicolò con numerose iniziative sia collegate con la tradizione della città di Lecco e con la figura del Santo Patrono”.

La Santa Messa della domenica sarà il momento centrale delle celebrazioni per S. Nicolò, le prime per don Davide nel ruolo di prevosto: “Il mio intervento non sarà il discorso di mons. Milani, sarà soprattutto l’omelia della messa e rifletterà la profonda riflessione svolta in questi ultimi giorni con gli organismi di partecipazione della parrocchia, con le associazioni culturali legate al mondo parrocchiale, con i sacerdoti. Sarà quindi una riflessione del comune sentire dei cristiani di Lecco”.

Al termine della messa saranno consegnate le tradizionali mele ai bimbi presenti e a seguire avverrà la consegna delle benemerenze, il S. Nicolò d’Oro che sarà consegnato al Gruppo Età d’Oro, a Gianni Leoni e al meastro Giuseppe Scaioli.

Il 6 dicembre, giorno del Santo, verrà inaugurata la Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni nel rione di San Giovanni, gestita da Auser e Anteas, “un bellissimo traguardo – ha commentato il sindaco Brivio – una casa che sarà un punto di riferimento per gli anziani dei quartieri alti della città”.

Lo stesso giorno, in serata, alla Basilica di S. Nicolò si terrà lo spettacolo “Nicolò, il santo della nostra festa e per la nostra Città” per la regia di Andrea Chiodi, che sarà aperto dal monologo dell’attore Giovanni Scifoni. La stessa sera, verrà esposto in Basilica il lavoro artistico dei detenuti del carcere di Pescarenico che hanno ritratto l’effige del santo.

Un altro evento da non perdere è quello di mercoledì 19 dicembre, sempre in Basilica, quando i musicisti e compositori Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo si esibiranno in un concerto di canzoni del presepe napoletano di S. Alfonso Maria Dè Liguori.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE DI SAN NICOLO’

Sabato 1 dicembre alle 17.30 verrà inaugurata la mostra di presepi e diorami, giunta alla sua 8^ edizione: a Palazzo delle Paure verranno ospitate le opere di presepisti provenienti da diverse parti d’Italia, che interpreteranno il momento sacro della natività attraverso l’estro e l’artigianalità delle tradizioni regionali del nostro Paese. Alle 21 si terrà il primo grande concerto di San Nicolò in Basilica: l’Accademia Corale di Lecco eseguirà la “Petite Messe solennelle” di Gioachino Rossini, per coro, soli, pianoforte e armonio: un regalo in anteprima dell’Accademia alla città.

Domenica 2 dicembre alle 10 si terrà la Santa Messa solenne nella Basilica di San Nicolò, al termine della quale la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario distribuirà le mele del Santo ai suoi ragazzi e alle 12 in oratorio di San Luigi organizzerà il Pranzo solidale con gli ospiti della mensa Caritas San Nicolò. La festa sempre domenica avrà un momento particolare con la consegna delle Civiche Benemerenze, che si terrà presso la Sala Don Ticozzi alle 11.15 e vedrà premiati il Gruppo Età d’Oro, Gianni Leoni e Giuseppe Scaioli. Alla cerimonia di consegna dei Nicolini d’oro seguirà il saluto alle città gemellate con Lecco, che potranno anch’esse vivere e condividere con tutta la comunità questa festa e resteranno ospiti della città fino a lunedì. Infine il pomeriggio alle 16.30 l’Auditorium Casa dell’economia ospiterà il concerto di San Nicolò curato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco.

Lunedì 3 dicembre ore 21.00 in Sala Papa Giovanni, via San Nicolò:“Carità e giustizia. Povertà e dono a Lecco”, racconti di alcune esperienze di solidarietà a e aiuto in atto nella nostra città.

Giovedì 6 dicembre alle 18.30 nella Basilica di San Nicolò, Messa Solenneconcelebrata dai sacerdoti della Parrocchia San Nicolò e alle ore 21 in Basilica“Nicolò, il santo della nostra festa e per la nostra Città”, spettacolo per conoscere e far conoscere il nostro patrono, con Giovanni Scifoni, regia di Andrea Chiodi.

Mercoledì 19 dicembre, in Basilica, “Fermarono i cieli”. Le canzoni del presepe napoletano di S. Alfonso Maria De Liguori di Ambrogio Sparagna con la partecipazione straordinaria di Peppe Servillo.