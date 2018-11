LECCO – Grande partecipazione di studenti e soprattutto studentesse oggi, sabato, al Palazzo del Commercio di Lecco, delle classi quarte/quinte dei Licei Scientifici Grassi, Rota di Calolzio, Collegio Volta, del Liceo Classico e linguistico Manzoni e dell’istituto Fiocchi, per seguire il primo dei tre incontri del progetto SI FA STEM, organizzato dal Soroptimist Club di Lecco in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Il progetto intende stimolare e sensibilizzare le ragazze verso percorsi di studio universitari in ambiti scientifico-tecnologici, per far scoprire, attraverso testimonianze nazionali ed internazionali, la bellezza ed il valore delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Dopo i saluti della Presidente del Club Silvia Villa e di Antonella Cassinelli, Rresponsabile Servizio Istruzione e Formazione della Provincia di Lecco, sono intervenute la fisica Elena Redaelli, dottoranda in fisica extraterrestre al Max Planck di Monaco di Baviera; la matematica Daniela Oggioni, Project Specialist presso la multinazionale DHL; l’ingegnere Francesca Riva, libera professionista. Ha concluso l’interessante incontro il Prorettore Polo di Lecco del Politecnico di Milano Manuela Grecchi.