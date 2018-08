LECCO / LOMAGNA – Il futuro insediamento a Lomagna di un deposito della Fiocchi Munizioni è un’ipotesi che non piace alla Tavola della Pace di Lecco che ha espresso “forte preoccupazione” per questa eventualità.

Il coordinamento raggruppa diverse associazioni e cittadini del territorio e promuove “la difesa dei diritti umani, della pace e il contrasto alla proliferazione degli armamenti”.

Il nuovo deposito di una della aziende lecchesi più note nel mondo per la propria produzione di munizioni e cartucce, destinate sia al settore della caccia e dello sport che per le forze dell’ordine, andrebbe ad essere realizzato, denuncia la Tavola della Pace, “all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone”. Per questo è stato richiesto un incontro con il sindaco di Lomagna e con il presidente dell’ente Parco, “al fine di avere informazioni in merito al progetto”.

Il magazzino di Lomagna, avevano fatto sapere dalla Fiocchi Munizioni a inizio anno, consentirebbe all’azienda di trasferire la logistica liberando ulteriori spazi per la produzione nella sede di Belledo. Il deposito dovrebbe diventare operativo dal 2019.