LECCO – Qualcosa si muove sul fronte Teatro Sociale, chiuso da maggio dello scorso anno per importanti e non più rimandabili lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la delibera su un progetto di fattibilità, primo step verso l’avvio dei lavori che porteranno alla riapertura del Teatro.

Il prossimo passo, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi, sarà quello di affidare tramite gara ad un esterno la stesura di un progetto definitivo ed esecutivo. A preparare il bando durante il mese di agosto sarà l’architetto del Comune Davide Cereda, quindi, entro settembre, l’affidamento.

“Contiamo per l’inizio del nuovo anno di avere in mano un progetto definitivo e, ancora meglio, esecutivo, per cominciare i lavori – ha commentato Valsecchi – complessivamente l’intero progetto costerà 850 mila euro a fronte della cifra molto più importante inizialmente preventivata. In questi mesi si è fatta grande polemica, a mio parere fuorviante: non abbiamo perso tempo, ma portato a termine a una serie di verifiche imprescindibili, durante le quali abbiamo dovuto interfacciarci con diversi enti, autorità e i Vigili del Fuoco per avere dei pareri. Fortunatamente – ha sottolineato l’assessore – la situazione era meno problematica del previsto, ovvero, per semplificare, la maggior parte dei parametri sotto analisi sono risultati essere nella norma. Questo ci ha consentito di partire, ora la strada dovrebbe essere finalmente in discesa”.

Con il bando per il progetto definitivo in fase di preparazione le prospettive del Comune sulla riapertura del Teatro Sociale si fanno più rosee: “Pensiamo di riaprirlo entro la fine di questo mandato (2020, ndr)” ha concluso Valsecchi.