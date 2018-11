LECCO – Il Rotary Club Lecco ha ospitato, mercoledì 7 novembre, i ragazzi del quinto anno degli istituti superiori Medardo Rosso e Badoni, che durante l’alternanza scuola-lavoro hanno contribuito allo sviluppo del progetto Tecnologia e Arte sotto la guida di Paolo Vanini, imprenditore alla Softeam spa.

Cos’è Tecnologia&Arte? Un progetto di valorizzazione, per i giovani e per il territorio che intende fornire agli studenti strumenti per formarsi lavorativamente e sviluppare un concreto progetto tecnologico, utile per la città di Lecco, per la diffusione del patrimonio culturale e per lo sviluppo del turismo locale.

Si tratta di un’applicazione grazie alla quale è possibile visualizzare dei percorsi culturali nella città di Lecco. Sono stati sviluppati e sparsi nel territorio dei ‘Beacon’ ovvero dei sistemi che sono sincronizzati con l’applicazione Tecnologia&Arte: quando una persona si avvicina ad un’opera sullo schermo del suo smartphone vedrà comparire tutte le informazioni riguardo all’opera stessa.

Tutti i contenuti e le fotografie sono stati inseriti dai ragazzi, la parte tecnologica è stata sviluppata dai ragazzi del Badoni, mentre alla parte grafica e contenutistica hanno contribuito quelli del Medardo Rosso.

Un progetto che ha coinvolto insegnanti, genitori e studenti per lo sviluppo di un’applicazione che sapesse valorizzare il territorio, un progetto che è stato utile ai ragazzi che hanno potuto vedere di volta in volta i risultati del loro lavoro.

L’applicazione sarà disponibile tra qualche mese, mancano gli ultimi perfezionamenti, dopodiché sarà possibile camminare per Lecco e poter apprezzare le meraviglie culturali che la città offre.