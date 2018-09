LECCO – Smart cities, mobilità sostenibile, edilizia a basso consumo, strategie e tecniche di produzione dell’energia; sono questi alcuni dei temi che verranno trattati grazie alla firma della convenzione per la realizzazione dell’iniziativa “Energia – Mobilità e territorio”.

Oggi pomeriggio, giovedì, nella sala consiliare della provincia di Lecco, c’è stata la firma ufficiale dell’accordo che vede impegnati, oltre alla provincia, anche Lario Reti Holding, Silea, Acel Energie e l’associazione di promozione sociale La Semina.

Nel concreto è la nascita di un tavolo di lavoro che porterà alla costruzione di un percorso di approfondimento nell’ambito dello sviluppo sostenibile della mobilità e della produzione energetica.

“Potremo vedere di giorno in giorno le novità tecnologiche che ci vengono offerte e metterle in relazione con le esigenze del territorio – ha detto il presidente di Acel Energie Giovanni Priore -. Allo stesso tempo questo tavolo ci permetterà di sviluppare le idee per il futuro”.

Mauro Colombo, presidente di Silea, è entrato nel concreto riferendosi al progetto del teleriscaldamento che sta andando avanti: “Se qualche anno fa il termovalorizzatore di Valmadrera poteva sopperire soltanto alla esigenze di una parte della città, oggi, grazie alle abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico, possiamo pensare di soddisfare i bisogni di tutta Lecco. Un altro esempio è quello dei cestini presenti nelle città, in futuro si potranno dotare di un chip che invia un segnale quando sono pieni”.

Lelio Cavalier, presidente di Lario Reti Holding, ha spiegato come alcune tecnologia siano molto concrete: “Nelle ultime settimane abbiamo avviato una sperimentazione a Olginate e Valmadrera dove siamo andati a sostituire i vecchi contatori con dei contatori elettronici che emettono segnali captati da un concentratore così, oltre a poter effettuare la lettura elettronica, è possibile avere un monitoraggio costante e sistematico che, tra l’altro, permette di individuare tempestivamente eventuali anomalie o guasti”.

All’associazione La Semina, rappresentata da Stefano Covino e Pierangelo Marucco, il compito di fare da ponte tra mondo accademico, industria e politica: “La realtà lecchese da questo punto di vista rappresenta un’eccezione perché questi tre mondi sono abituati a lavorare assieme con frequenza. Il tutto si concretizzerà in una serie di tavoli di lavoro che porteranno allo sviluppo di scenari futuri che verranno discussi con i portatori d’interesse e con i cittadini”.

Lalio Cavalier ha poi ricordato l’importanza di questa convenzione soprattutto dopo l’operazione che ha visto Acel Service e Lario Reti Gas, della Holding di Lario Reti, confluire in Acsm-Agam e che porterà sul territorio lecchese qualcosa come 40 milioni di euro nel quadriennio 2018 – 2021.

“Ci siamo resi conto che erano necessari studi scientifici per arrivare a capire gli scenari futuri – ha concluso il presidente Flavio Polano -. E’ fondamentale costruire un percorso da estendere a tutto il territorio provinciale, ai comuni, alle associazioni di categoria, per fornire ai cittadini servizi ecosostenibili, ecocompatibili ed economici”.