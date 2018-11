BARZIO – Da Roma a Barzio: il coro Cantering in concerto per Telethon.

Serata speciale della Maratona Telethon 2018, resa possibile grazie al contributo del Coro Femminile “Vandelia”. Da Roma il Coro giovanile “Cantering” diretto da Dodo Versino, in concerto per Telethon a Barzio il prossimo sabato 17 novembre nella chiesa parrocchiale di S. Alessandro alle ore 21.

A darne l’annuncio ufficiale, Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon Lecco e Gerolamo Fontana, presidente della sezione lecchese dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

“Come già comunicato a ottobre, la novità per questa XXVII Maratona è la ‘Stagione concertistica’ che prevede un cartellone di cinque concerti corali e ben undici formazioni che si esibiranno al suo interno. La serata del ‘Cantering’ ne è il fiore all’occhiello, atta a dimostrare la forte volontà del coordinamento nel voler tessere una tela di incontri con gruppi corali di grande qualità per arrivare al pubblico con innovazioni e serate di forte impatto culturale e musicale. Il concerto sarà aperto dal ‘Vandelia’, diretto da Maria Grazia Riva, come saluto al coro romano. Questo ci lega fortemente al territorio, ma non solo, in una progettualità sempre nuova per proporre momenti di raccolta fondi credibili e ben strutturati. Per questo motivo è stato riconosciuto il patrocinio dell’Unione Società Corali Italiane della regione Lombardia attraverso l’interesse della sua presidente Daniela Nason“.

L’evento in oggetto, ideato dal Direttore Artistico della Maratona Telethon Lecco, Michele Casadio, è stato un progetto alla cui lavorazione è subito intervenuta Cristina Barbini, con un coordinamento efficace ed operoso. La Barbini, presidente del Coro Femminile “Vandelia” che ha la sede di prova presso l’auditorium di Barzio, ha smosso mari e monti per fare in modo che il Cantering venisse ospitato in Valsassina nel migliore dei modi e con un’accoglienza degna del nome che porta.

La formazione della capitale è infatti una delle realtà corali giovanili più conosciute, seguite, ed apprezzate per l’energia che riesce ad evocare. La partecipazione avrà ingresso gratuito, senza dimenticare la causa per cui è nata l’iniziativa.

Chi è il coro Cantering

Gruppo corale misto attivo dal 2006 che fin da subito si caratterizza per un’insolita passione per un genere solitamente appannaggio dei cori di musica popolare e di montagna: la musica popolare. Da allora ogni domenica sera si riunisce per eseguire alcune tra le più belle canzoni del folklore e della tradizione italiana ed estera, senza però far mancare nel proprio repertorio brani pop, gospel, d’autore, di ogni epoca e nazionalità. Il coro ad oggi conta oltre 50 elementi e fa di tutto per trasmettere al pubblico il proprio entusiasmo, in modo genuino e spensierato. Diretto da sempre dal Maestro Dodo Versino, durante la sua attività si è esibito a più riprese nella capitale – Campidoglio, Casa del Jazz, Aula Magna della Sapienza, Mercati di Traiano, Oratorio del Caravita, Teatro Valle, Ninfeo di Villa Giulia, Teatro Tendastrisce e Stazione Birra (VokalFest) – e in numerose regioni italiane. E’ inoltre intervenuto come ospite alla trasmissione televisiva La Canzone di noi, in onda su TV2000, e alla trasmissione radiofonica Cotton Gin Blues, su Radio Onda Rossa. Il coro ha all’attivo anche l’incisione di tre LP: Coro Cantering (2010), Canone (2013) e Decantering (2016).