LECCO – Un record che ogni anno, puntualmente, viene superato. Ancora una volta la nostra provincia ha dimostrato tutta la sua generosità: 312.600 euro è la cifra raccolta dell’ultima maratona Telethon.

Oggi pomeriggio anche Luca Cordero di Montezemolo, presidente Telethon, è giunto a Lecco per festeggiare l’ennesimo traguardo. L’imprenditore ha colto anche l’occasione per visitare il polo lecchese del Politecnico di Milano accompagnato da Vico Valassi, presidente di Univerlecco. Presenti anche il il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente della provincia Flavio Polano, il presidente della camera di commercio Daniele Riva, il presidente del gruppo metalmeccanico di Confindustria Lecco Lorenzo Riva e molti sindaci del territorio che hanno partecipato attivamente alla raccolta fondi.

A introdurre gli ospiti è stato Roberto Maggi, vice presidente Uildm, mentre Francesca Pasinelli, direttore generale Telethon, ha voluto ringraziare il territorio per la sua generosità: “In provincia di Lecco ci sono circa 350 mila abitanti, se tutte le altre province d’Italia fossero così operose e generose probabilmente raccoglieremmo 50 milioni di euro, mentre invece ci fermiamo attorno ai 39/40 milioni. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete”.

“Credo che la visita del presidente Montezemolo e del direttore generale Pasinelli siano già motivo d’orgoglio per consacrare un’alleanza tra Telethon e questo campus – ha detto Vico Valassi -. La visita ai laboratori è stata esaustiva per capire il potenziale di questo territorio e di questo campus”.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il presidente della Provincia Flavio Polano hanno elogiato un territorio che non solo contribuisce a raccogliere risorse ma ha già cominciato a utilizzare parte di quei fondi per fare ricerca. Un territorio generoso che può contare su istituzioni, associazioni e un esercito di volontari che lavorano anche per sensibilizzare le persone.

“Una raccolta che si è basata sul concetto della rete che è stata sviluppata sul territorio nel corso degli anni per merito del lavoro di Fontana e Milani – ha detto Roberto Maggi -. Una rete che salva, protegge e raccoglie, una rete della solidarietà che ha portato a un risultato così importante”.

“Il nostro presidente è venuto per ringraziare la nostra provincia – ha detto il presidente Uildm Gerolamo Fontana – Abbiamo fatto 26 maratone e abbiamo raccolto 3.694.099 euro. Qui in sala, però, vedo tanti volontari, ognuno ci mette del suo e si dà da fare perché la raccolta sia bellissima. Se non ci fosse Telethon in Italia mancherebbe la ricerca”. Lo stesso coordinatore provinciale Telethon Renato Milani ha voluto ringraziare i volontari: “Noi cerchiamo solo di coordinare tutti voi, ma questo risultato è merito vostro”.

“Sono molto felice di essere oggi qui per molti motivi – ha detto il presidente Luca Cordero di Montezemolo -. Prima di tutto per dire grazie a tutti coloro che si sono spesi con passione, sacrificio ed entusiasmo nella raccolta fondi. Nella vita le parole contano, ma contano di più i fatti. La ricerca è come un motore e ha bisogno di carburante. Il carburante della ricerca è il denaro da poter investire nella qualità della ricerca. Nel nostro paese purtroppo non si investe in ricerca e chi non investe in ricerca non investe nel proprio futuro. L’obbiettivo di Telethon è dare una risposta alle tante famiglie che aspettano una terapia per rare malattie genetiche. Questo territorio deve essere d’esempio per altre realtà del nostro paese”.

“Quando uno viene in questa terra e vede un centro d’eccellenza come il Politecnico – ha continuato Montezemolo – vede il rapporto tra quello che è l’Università e il territorio. Se il territorio di Lecco è una realtà che non ha eguali in Italia è perché qui c’è il senso di comunità e la voglia di fare qualcosa insieme e questa è una fortuna. Sono orgoglioso di fare il presidente di Telethon perché quando vedo la forza delle famiglie che stanno soffrendo mi dà la carica e mi commuove. Voglio tornare e tornerò a Lecco sia per incontrare gli studenti, sia per vedere le belle realtà di questo territorio come la Fiocchi. Oggi torno a casa con la voglia di impegnarmi ancor di più nell’attività di Telethon. Grazie di cuore”.

Gerolamo Fontana e Renato Milani hanno consegnato il “pesante” assegno, simbolo del lavoro e della generosità di tantissime persone.