LECCO – Nell’ambito dei festeggiamenti per la Terza de Löi, mercoledì sera all’oratorio di Laorca si è disputato il torneo di “Burraco sotto le stelle”.

Una divertente serata in compagnia che ha visto il successo dell’accoppiata formata da Anna e Grazia. Secondo posto per Livia e Giorgio, terzo gradino del podio per Brusadelli e Massima.

Si è chiuso così il ricco programma di festeggiamenti per la Madonna del Carmine.