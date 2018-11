LECCO – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si festeggia il 25 novembre, il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, guidato dalla presidente Mariangela Tentori, in collaborazione con l’Associazione Femminile Presente, L’altra metà del cielo – Merate, Telefono Donna Lecco onlus, con il patrocinio del Comune di Lecco, organizza – a partire da venerdì 23 novembre – una mostra di informazione e sensibilizzazione nella hall del Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco, dal titolo “La strada della speranza. In rete si può”.

Una esposizione che suggerisce le tappe di un possibile e concreto percorso, a favore di donne vittime di violenza, per uscire da ogni forma di disagio (fisico, psicologico, economico), a partire dalle opportunità offerte dal sistema di protezione promosso dalla Rete territoriale antiviolenza. A completamento verrà allestita la mostra fotografica “Accerchiati incanti”, con opere di Francesca Della Toffola.

L’inaugurazione sarà appunto venerdì 23 novembre alle ore 14.30: interverranno Mariangela Tentori, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Irene Riva di Femminile Presente e l’artista Francesca Della Toffola. La mostra resterà visitabile negli orari di apertura di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4) fino al 14 dicembre: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14-18, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

Seguirà, a partire dalle ore 15, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco, il convegno dal titolo “Una comunità in rete contro la violenza. Punti di forza e criticità nella lotta alla violenza di genere”, organizzato da Associazione Femminile Presente, Rete Territoriale Antiviolenza, Ordine degli Avvocati di Lecco, in collaborazione con Gruppo Terziario Donna.

Dopo gli interventi introduttivi di Francesca Bonacina, vicesindaco del Comune di Lecco, di una rappresentante della Rete territoriale antiviolenza, e di Emanuela Andolina (Ordine degli Avvocati), ci sarà la relazione “Punti di forza e criticità nella lotta alla violenza di genere. Normativa, politiche in atto e prassi da sviluppare”, a cura di Fabio Roia, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, autore del libro “Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone pratiche”. A seguire sono previsti gli interventi da parte di rappresentanti dei Centri antiviolenza del territorio e di operatori del settore con un dibattito aperto al pubblico. E’ prevista anche una informativa a cura di Danilo Di Laura, Capo Commissario, Dirigente della Squadra Mobile di Lecco, Polizia di Stato. Le conclusioni saranno affidate sempre a Fabio Roia; a coordinare la tavola rotonda sarà invece Irene Riva.