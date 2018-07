LECCO – Un’altra serata all’insegna degli acquisti nel dopo cena per le vie del centro città, grazie all’iniziativa voluta da Confcommercio Lecco. Giovedì 5 luglio è infatti in programma il terzo appuntamento con Shopping di Sera, il primo del mese di luglio, con un calendario di eventi proposti particolarmente ricco per quanti vorranno venire a Lecco approfittando dei negozi aperti dopo il tramonto.

Come giovedì scorso, dalle 21, per le strade del centro, Gonfiabilandia proporrà l’animazione per i bambini (iniziativa a cura di Confcommercio Lecco). In piazzetta Isolago, dalle ore 21.30 invece, Zumba Party con Giordana e Brigo, a cura dei commercianti dell’Isolago.

Tre le proposte letterarie. Alla Libreria Volante di via Bovara, dalle ore 21, verrà presentato il libro “Come farfalla” (Mille Gru): interverranno per l’occasione l’autore del volume Simone Savogin e l’autrice delle illustrazioni Martina Carcano. Alla stessa ora, presso la Libreria Cattaneo di via Roma, laboratorio per bambini per imparare a disegnare il Piccolo Principe. Alle ore 21.15, invece, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour, Enrico Camanni presenterà il suo libro “Verso il nuovo mattino” (Laterza).

Da segnalare che durante la serata, presso la Basilica di San Nicolò, ci sarà il concerto di gala del 13° Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”, organizzato da Harmonia Gentium.

Si ricorda che il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24 per permettere ai lecchesi e ai turisti di godersi la serata fino in fondo.