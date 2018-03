PESCATE – “E’ inconcepibile che ancora non sia stata indetta una conferenza di servizi da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche nonostante le richieste e sollecitazioni dell’Anas”. E’ sul piede di guerra il sindaco di Pescate Dante De Capitani che vuole portare avanti la questione Terzo Ponte: “L’Anas ha richiesto la conferenza a luglio 2017 e dopo 9 mesi ancora nulla”.

De Capitani, perciò, ha preso carta e penna per sollecitare il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche: “Istanza di attivazione della Conferenza dei Servizi per adeguamento a 3 corsie della carreggiata Nord del ponte Manzoni a Lecco richiesta da Anas”, questo l’oggetto della mail.

Un allargamento che andrebbe a risolvere i problemi di traffico che si sono venuti a creare a Pescate, specialmente dopo la chiusura in entrata del ponte Azzone Visconti. Il sindaco di Pescate è sempre stato molto critico su questo aspetto e la terza corsia sembrerebbe la soluzione.

“Considerata l’importanza vitale della problematica per i comuni della cintura del capoluogo di Lecco e del comune di Pescate in particolare, letteralmente assediato dal traffico veicolare per l’incapacità dell’assetto viabilistico attuale del Ponte Manzoni di smaltire i flussi di traffico presenti in specie fino a tarda mattinata; tenuto conto delle manifestazioni di protesta anche istituzionale che hanno caratterizzato gli anni scorsi per le pesanti ripercussioni del traffico sulla qualità della vita degli abitanti; si richiede la sollecita indizione della Conferenza dei Servizi”.