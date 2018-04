VARENNA – Anche quest’anno fino al 14 ottobre 2018 Navigazione Lago di Como e Trenord propongono l’iniziativa: “Tesori del Lago di Como”. Con un unico biglietto, a tariffa scontata, si può prendere il treno da una qualsiasi stazione della Lombardia per raggiungere Varenna, sul Lago di Como, da qui imbarcarsi sui battelli della Navigazione Laghi per visitare le più rinomate località del centro lago.

Lo speciale biglietto “Tesori del Lago di Como” è acquistabile presso i punti vendita abilitati di Trenord, ha validità giornaliera con convalida obbligatoria e non è rimborsabile. Include il viaggio di andata e ritorno in treno da Milano a Varenna e la libera circolazione sui battelli di linea della Navigazione Lago di Como, nell’area compresa tra gli scali di Varenna e Lenno: Varenna, Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Villa Carlotta, Tremezzo, Lenno.

“Questa convenzione è importante anche per motivi ambientali e viabilistici – ha commentato il sindaco di Varenna Mauro Manzoni – “meno auto uguale meno inquinamento e soprattutto meno caos sulle strade del paese. Per conservare la bellezza di Varenna e la vivibilità del paese per i residenti che ci abitano, è necessario promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili come il treno e il battello. Mezzi che peraltro sono i preferiti dai turisti che giungono da ogni parte del mondo. È per questo che l’Amministrazione sostiene con forza questa importante iniziativa”.