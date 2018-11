LECCO – Testamento biologico: all’ospedale Manzoni, giovedì 22 novembre, alle ore 20.30, ci sarà un incontro aperto alla cittadinanza sul tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat), comunemente definite anche “testamento biologico” o “biotestamento”.

La serata, sarà presieduta dal dottor Ravizza, cardiologo di Asst Lecco e presidente Omceo Lecco, e si svolgerà nell’aula bianca del nosocomio cittadino (piano 0, palazzina amministrativa), sarà l’occasione per fare chiarezza su alcune questioni di fondo relative al biotestamento, quali le modalità per redigere le Dat, la nomina del cosiddetto “fiduciario”, ossia la persona chiamata a rappresentare il sottoscrivente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, e il ruolo del medico. Ampio spazio verrà dato alle domande del pubblico.

Si ricorda che le Dat sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La Legge prevede, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la possibilità per ogni persona (maggiorenne e capace di intendere e di volere) di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.