CALOLZIOCORTE – “Il corteo lo organizzeremo al meglio l’anno prossimo” commenta don Matteo Bartoli, presentando il programma d’eventi messo in campo dalla parrocchia per il prossimo 6 gennaio.

Alle 11.30, dopo la Messa, verranno premiati i presepi iscritti al concorso. Mentre nel pomeriggio alle 15 sono previsti i Vespri, con l’entrata dei Magi e il bacio del Bambino Gesù. Il pomeriggio proseguirà in oratorio con cioccolata per tutti, sulle note della banda Donizetti e, alle 16, l’estrazione premi della lotteria dei commercianti. Alle 16.30, invece, una grande tombolata per tutti.

Dopo 22 edizioni lo storico corteo calolziese dell’Epifania si prende un time out, fino al prossimo anno, il tempo necessario per riunire un gruppo di organizzatori con cui coordinare l’evento.