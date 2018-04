CALOLZIOCORTE – Il gruppo civico Cambia Calolzio ha indetto un concorso aperto a tutti i cittadini.

“Un concorso libero e aperto a tutte e tutti inerente la toponomastica del nostro comune che, a nostro avviso, ha una specie di record sessista: su 178 vie e piazze solo tre fanno riferimento a donne. Molti sono gli spazi e gli edifici pubblici, senza nome, del nostro territorio che potrebbero benissimo essere intestati a delle donne che in vario modo hanno dato lustro alla nostra società. Noi pensiamo che gli spazi pubblici siano delle cittadine e dei cittadini e per questo sia giusto raccogliere delle proposte pubbliche con l’apporto di tutti”.

“Il concorso vuole far riflettere sull’importanza del ruolo che anche le donne hanno avuto nel nostro Paese e marcare storie di vita utili a progettare anche il futuro – spiegano gli organizzatori -. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti coloro che vogliono contribuire a superare la toponomastica tutta maschile del nostro comune. Per partecipare basta inviare una sola proposta da parte di singoli o anche gruppi (es. classe scolastica, associazione, ecc…) a cambiacalolzio@gmail.com, inerente un solo nominativo, tassativamente riguardante donne non più in vita (perché questo è previsto dalla legge), che con il loro meritevole impegno hanno contribuito alla crescita della società (se riferibili a Calolziocorte meglio, ma si possono segnalare anche con riferimento nazionale ed internazionale). Le proposte, accompagnate da pochissime righe sul perché dell’indicazione, dovranno pervenire entro e non oltre domenica 13 maggio“.

Tutte le segnalazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Cambia Calolzio.