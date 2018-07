LECCO – Una iniziativa che, nonostante sia giunta alla 23^ edizione, non invecchia mai, anzi… Aperto per ferie, nel 2018, cresce ancora.

L’iniziativa messa in campo da Confartigianato Lecco è stata presentata questa mattina, giovedì 26 luglio, a bordo del Mr. PMA Fellowship Club (motonave Dalia) sul lungolago di Lecco.

“Nato nell’ottica di offrire un servizio alla cittadinanza che non va in ferie, l’iniziativa si conferma un successo anche in questo periodo post crisi – ha detto il presidente di Confartigianato Daniele Riva -. Se fino a qualche anno fa si poteva pensare che l’adesione degli artigiani fosse un modo per contrastare la crisi, oggi possiamo dire che stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di approccio: sta maturando la mentalità di essere a disposizione per chi non va in ferie e soprattutto per i turisti”.

Aspetto che ha confermato anche Riccardo Valpolini rappresentante dell’azienda S.A.I.R. di Mandello (assistenza e manutenzione caldaie a gas, pellet e legna con una sede anche a Colico): “Fortunatamente la gente vuole l’acqua calda anche d’estate e, negli ultimi tre anni, sul lago abbiamo assistito alla riapertura di tante case di villeggiatura perciò ci mettiamo a disposizione per fornire un servizio. Basti pensare che in questo periodo, in media, riceviamo dalle 70 alle 90 telefonate al giorno”.

A fare da facilitatore tra le aziende aperte e le esigente delle persone c’è l’iniziativa messa a punto da Confcommercio: “Quest’anno abbiamo raggiunto 1086 imprese aderenti, una sessantina in più dello scorso anno – ha spiegato Riva – Copriamo praticamente tutte le categorie e, per la prima volta, abbiamo la presenza di aziende dalle vicine province di Bergamo e Monza Brianza”.

Dove sta il vantaggio? “Lo scopo è quello di fornire una risposta alla proverbiale ‘signora Maria’ che, per un qualsiasi motivo, si trova di fronte un problema e ha bisogno di un artigiano per risolverlo in un periodo particolare come agosto. Vogliamo fornire uno strumento per raggiungere qualsiasi professionista in modo sicuro e, soprattutto, senza brutte sorprese al momento del conto. Il consiglio è quello di evitare di chiamare i vari numeri verdi e aprire le pagine del nostro sito per consultare l’elenco”.

Professionisti seri che si mettono a disposizione dei cittadini: “Anche il contesto in cui abbiamo scelto di presentare l’iniziativa dà il senso di una città che ha bisogno di rilanciare il turismo e tutte le attività collegate – ha detto il direttore di Confartigianato Vittorio Tonini -. Un grazie alla struttura che, come ogni anno, ha lavorato per questa iniziativa. Ogni volta ci chiediamo se è il caso di riproporre ‘Aperto per ferie’, sono le imprese stesse a convincerci della necessità”.

Quest’anno, poi, i comuni coinvolti sono giunti a quota 35: “Tutte le amministrazioni locali che abbiamo incontrato si sono dette entusiaste – ha puntualizzato Fabrizio Pierpaoli che mantiene i rapporti con gli enti locali – e ci hanno dato la loro disponibilità a usare i propri canali per pubblicizzare l’iniziativa”.

Alla conferenza hanno preso parte anche Giulia Fumagalli di Amico Fuoco di Pescate e Giulia Bonacina del Birrificio Du Lac di Galbiate che hanno confermato al bontà dell’iniziativa. Nel caso dell’azienda di Fumagalli (che si occupa di progettazione, istallazione, controllo e manutenzione di camini, stufe e caldaie ecologiche, a pellet e a legna) l’adesione è data dall’alto numero di richieste di interventi in agosto: “Spesso la gente non ha tempo negli altri periodi dell’anno perché lavora, oppure ci chiamano per interventi nelle seconde case, agosto rimane un ottimo periodo per controlli e manutenzioni prima del boom legato all’abbassamento delle temperature”.

Quest’anno non ci sarà il numero verde legato all’iniziativa, ma ci sarà un segreteria telefonica che fornirà le istruzioni necessarie per trovare tutte le informazioni utili sul sito apertoperferie.artigiani.lecco.it.

Confartigianato, infine, ricorda a tutti gli associati che la sede di Lecco resterà aperta per tutto il mese di agosto ad accezione della settimana di Ferragosto dove verrà attivato un numero verde per le emergenze

ECCO IL SITO CON L’ELENCO DI TUTTE LE IMPRESE ADERENTI