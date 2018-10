DERVIO – Dopo il successo degli scorsi anni, l’evento enogastronomico e culturale “Degustando Dervio” propone la sua quinta edizione, curata da Biblioteca e Amministrazione Comunale con il contributo del network Montagne Lago di Como e di diversi gruppi e associazioni, nell’ultimo week end di ottobre (sabato 27 dalle 18 alle 24 e domenica 28 dalle 11 alle 17).

Un evento che punta a coinvolgere nuovamente il centro paese e portare i visitatori a riscoprire il ricco patrimonio di cantine, spesso sconosciute, che si sviluppano sotto le case del nostro centro storico, dove verranno proposti alcuni eventi culturali e dove si potranno naturalmente degustare vini e specialità gastronomiche della tradizione.

Come in altri eventi simili si potrà acquistare un apposito pass, che darà diritto ad accedere (anche distribuendole sui due giorni) alle cantine del percorso: alcune allestite con eventi culturali ma la maggior parte che offriranno, come da tradizione, ottimo vino e specialità culinarie preparate per l’occasione. Il costo dei pass sarà di 16 euro per gli adulti, di 7 euro per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e gratuito fino a 10 anni compiuti, ma in questo caso il minore dovrà essere accompagnato da un adulto pagante e dovrà comunque essere iscritto perché riceverà un pass dedicato.

Ovviamente ai minori sarà tassativamente vietata la somministrazione del vino. Anche quest’anno vi sarà la possibilità di acquistare i pass online, per raggiungere anche i sempre più numerosi turisti, ad un costo maggiorato di soli 80 centesimi per le spese di gestione della procedura: basta inviare un e-mail all’indirizzo degustandodervio@libero.it, indicando un nominativo di riferimento, il numero di biglietti che si intende acquistare, e specificando se si desidera acquistare biglietti per adulti, per ragazzi tra i 11 e i 17 anni, o per bambini con età inferiore ai 10 anni.

Fino a sabato 13 ottobre i biglietti per gli adulti saranno disponibili in prevendita al prezzo scontato di 12 euro se acquistati in biblioteca (12,80 se acquistati online) anziché 16 euro: dopo tale data gli eventuali biglietti rimasti saranno in vendita a prezzo normale sia on-line sia presso la biblioteca.

“Non essendo un evento a scopo di lucro abbiamo infatti confermato un tetto massimo di pass disponibili, anche per garantire la qualità dell’offerta gastronomica – spiega il sindaco Davide Vassena – ‘Degustando Dervio’ ha sempre cercato di differenziarsi per la varietà e la qualità del cibo e dei vini proposti, e per l’importanza culturale e storica delle cantine selezionate, tra cui ve ne saranno di nuove anche quest’anno. Non stiamo ad elencare gli ottimi vini che si potranno degustare e le numerose prelibatezze, dolci e salate, che verranno offerte ai partecipanti alla visita alle cantine, e che si accompagneranno alle specialità proposte anche dai numerosi punti di ristoro allestiti all’esterno delle cantine per completare la festa”.

Nei due giorni di festa saranno previsti anche eventi culturali, mostre e concerti che completeranno il percorso enogastronomico. La manifestazione non teme il maltempo e quindi si svolgerà anche in caso di pioggia. Tutti gli aggiornamenti sull’evento si possono trovare alla pagina Facebook “Degustando Dervio”.