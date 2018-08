CALOLZIOCORTE – Per il terzo anno consecutivo torna il Lavello Street Food Festival. Dal 14 al 16 settembre, nella splendida cornice del monastero, torna l’evento che coniuga buona cucina, spettacolo e tanto divertimento.

In cabina di regia l’associazione Adda Promotion guidata da Marco Bonaiti, Massimo Cattaneo e Fabrizio Redaelli: “Proporremo l’evento all’interno della festa di Santa Maria del Lavello, vuole essere un modo per rilanciare questa festa che ha una lunga tradizione – ha detto Marco Bonaiti -. Saremo supportati dalla Fondazione Lavello, dalla Pro Loco di Calolzio, dal comune e da tante altre associazioni della città”.

“In tanti ci hanno chiesto di riproporre il Lavello Street Food Festival – continua Bonaiti – e, anche quest’anno, non mancheranno le novità. Le proposte sono molteplici per accontentare tutti, grandi e piccini. Ci saranno i gonfiabili per i più piccoli, mentre nella giornata di domenica, oltre al tradizionale mercatino organizzato dalla Pro Loco, si terrà un momento per festeggiare i 40 anni di attività della Polisportiva Foppenico“.

Si comincia venerdì sera alle 18 e si prosegue sabato e domenica (dalle 12 alle 24): “Ci saranno 15 food truck per soddisfare tutte le esigenze e, ovviamente, non mancheranno novità culinarie. Per quanto riguarda gli eventi, sabato sera, riproporremo la sfilata di moda completamente curata da Fabrizio Redaelli e da mia moglie Serena: non sarà la solita sfilata, ma grazie a una band che accompagnerà l’esibizione con un concerto live diventerà un vero e proprio show”.

Venerdì sera, invece, sarà la volta della “Urlo Band”, una cover band nata per far divertire, cantare e ballare il pubblico. Il repertorio spazia dalla disco dance ’70/’80, al Pop italiano e internazionale. Manola, Titti, Lisa e Ursula si presentano con lunghe chiome cotonate, make-up, pantaloni attillati e stivali al ginocchio. Fra un mix di canzoni e l’altro, i quattro personaggi amano giocare tra loro e con il pubblico (guarda il video). Domenica sera un grande ritorno con la Super 90 Dj band: “Ci saranno anche altre novità che sveleremo nei prossimi giorni”.