PERLEDO – Appuntamento da non perdere per gli amanti della birra. Sabato 29 settembre torna “Luppolando per Perledo”. Una festa della birra tra cantine e vicoli, nel centro storico del paese rivierasco, dove sarà possibile degustare 6 tipi di birra artigianale abbinata a piatti della cucina locale e valtellinese.

Sono 2 le novità di quest’anno: “la cantina del vino”con vini IGT Terre Lariane e Valtellina e la “Tana dei Luppoli”, una cantina gestita dai bambini con pane e nutella, patatine e coca cola.

Ad animare la manifestazione il concerto vista lago degli “Shiver folk”, il gruppo che ha accompagnato Davide Van De Sfroos nel concerto di San Siro.

La manifestazione si apre alle ore 14.00 con il torneo di calcio riservato ai bambini, curato dalla Polisportiva di Bellano, mentre l’appuntamento con i birraioli è stato fissato per le 17.00.

Ad organizzare l’evento è l’associazione sportiva “Deportivo de Perlée, presieduta dal dott. Marco Greppi, mastro birraio per passione: ”Ci siamo resi disponibili per organizzare anche quest’anno Luppolando per Perledo in quanto crediamo che sia una manifestazione che, grazie soprattutto alla location, valorizza parecchio il nostro territorio”.

Luppolando è una festa nata 3 anni fa ed ha come intento quello di portare gente a Perledo subito dopo l’estate, andando così ad allungare stagione turistica.

“Il turismo è sicuramente la prima risorsa economica di Perledo – spiegano gli organizzatori – Dobbiamo fare il possibile per incentivarlo ed offrire ai nostri ospiti oltre al paesaggio e a viste mozzafiato anche occasioni di svago e divertimento, senza tralasciare di far conoscere quelli che sono i prodotti del nostro territorio”.

É possibile trovare informazioni sull’evento alla pagina facebook “luppolando per Perledo” oppure chiamare al 3318483398