PREMANA – Un salto indietro nel tempo per rivivere antiche atmosfere e immergersi in una realtà fatta di mestieri dimenticati e tradizioni che si perdono nel passato. A Premana torna una delle manifestazioni più importanti di tutta la Valsassina: il 13 e 14 ottobre torna la decima edizione di Premana rivive l’antico.

L’intero paese rivive e mette in scena la vita della prima metà del Novecento, riproponendo gli antichi mestieri e la quotidianità di un tempo, attraverso il vestiario e gli oggetti originali dell’epoca. Tutto ciò prende vita a partire dalla natura, nei nostri boschi e campi, e prosegue nel centro storico, all’interno delle antiche abitazioni appositamente allestite, lungo le vie ciottolate, sotto i vecchi portici in legno ed in sasso. La manifestazione, che si contraddistingue per il suo valore storico-culturale, racconta di tradizioni, di canti popolari, di feste comunitarie.

Parla di un popolo che è riuscito, negli anni ed attraverso il duro lavoro, a non smettere di credere, sperare, cantare e ridere. Parla di un popolo che ha trasmesso a tutti i premanesi di oggi il rispetto per la propria storia ed i propri valori, l’attaccamento al territorio e alle montagne che lo circondano.

“Per la realizzazione della manifestazione, giunta ormai alla decima edizione e ben consolidata all’interno della proposta turistica della zona e non solo, vengono coinvolti oltre cinquecento figuranti e le numerose associazioni del paese, alle quali viene devoluto il ricavato in beneficenza – spiegano gli organizzatori della Pro Loco -. L’amore e la passione verso il nostro territorio ci spinge, edizione dopo edizione, a rimettere in moto la macchina organizzativa di Premana Rivive l’Antico: l’intento è quello di continuare a diffondere il sentimento di rispetto e di riconoscenza verso Premana, cercando soprattutto di permettere ai visitatori di vivere realmente il nostro paese, assaporando così la vita di un tempo”.

Il percorso, lungo circa 2,5 km, parte dal fondo valle e prosegue fino a raggiungere il centro storico del paese. Nella prima parte, lungo il sentiero appositamente attrezzato, sarà possibile osservare gli antichi lavori all’aperto e in alcune stalle (i lavori di campagna, il governo del bestiame, la lavorazione della pietra, della legna e del ferro, il lavoro dei carbonai, dei boscaioli, ecc.), ma anche gli svaghi e i divertimenti (come il tradizionale Past). In questa prima metà, l’itinerario si snoda quindi lungo un sentiero ciottolato, passando tra boschi, campi coltivati e prati che si prestano al pascolo del bestiame.

La seconda metà del percorso si sviluppa nel centro storico del paese: qui si riscoprono situazioni e personaggi tipici della Premana Antica come le piccole officine artigiane, i lavoratori del legno, la sartoria paesana, l’ufficio postale, l’antica osteria, e molti altri ambienti suggestivi. Questa parte di percorso permette al visitatore di attraversare il paese lungo le stradine del centro, attraverso vicoli, scorci e piazzette, camminando sotto gli antichi portici.

Ci sarà l’opportunità, lungo tutto il percorso, di assaggiare e gustare i prodotti tipici e bere un buon bicchiere di vino in compagnia. Il tutto sarà accompagnato dal sottofondo dei caratteristici canti premanesi. La durata del percorso è di circa tre ore.

PREMANA RIVIVE L’ANTICO, TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI