TORRE DE’ BUSI – Una bellissima festa quella che si è svolta venerdì sera, 7 dicembre, nella chiesa di San Marco a Torre de’ Busi. Protagonisti i ragazzi della scuola primaria che hanno dato vita a un concerto con il coro Ana dell’Adda.

Un appuntamento per stare insieme e per festeggiare il Natale e un modo per ringraziare il gruppo Alpini per il lavoro che svolgono e l’aiuto fornito durante tutto il corso dell’anno. Dopo lo scambio di auguri la bella serata si è conclusa in oratorio dove era stato preparato un rinfresco.