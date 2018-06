PERLEDO – Torrente Esino, al via i lavori di messa in sicurezza e manutenzione. I comuni di Perledo e Varenna hanno dato inizio ai lavori di manutenzione del Torrente Esino in località Olivedo.

Si tratta di un intervento urgente soprattutto in relazione ai rischi derivanti da una deviazione del letto del fiume che metteva a rischio la tenuta del muro di sostegno della limitrofa Sp65. “Il nostro comune prosegue la tradizione di investimenti rilevanti per la prevenzione dei rischio idrogeologici – sottolinea il sindaco Fernando De Giambattista – soprattutto nella zona di Olivedo dove si sono appena conclusi anche i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa sopra la galleria ferroviaria. L’intervento simultaneo dei due comuni è un ulteriore segnale di collaborazione e interazione di due realtà comunali che hanno moltissimi interessi simili primo fra tutti il turismo”.