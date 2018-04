LECCO – “L’Agenzia delle Entrate si trasferirà nella zona del Tribunale con l’impegno della sistemazione e dell’apertura del parcheggio di via Ponte Alimasco”. L’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi lo ha detto durante l’incontro di ieri sera con i cittadini del rione di Acquate.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, dovrebbe stabilirsi nel palazzo accanto al Tribunale, quello dove c’era il Centro Nazionale di Ricerca. Un’operazione che dovrebbe consegnare ai cittadini un parcheggio al centro di molte discussioni. Si chiuderebbe una questione che si trascina da parecchi anni, risolvendo anche i problemi di degrado legati allo stato di abbandono del silos.

Questo, però, non è l’unico intervento che riguarderà i parcheggi del rione di Acquate. Sempre nel corso della riunione di ieri, infatti, l’assessore ha parlato anche del silos di via Martiri di Nassirya, aperto e fruibile in maniera gratuita da qualche mese ma praticamente inutilizzato: “Non si tratta di un parcheggio pubblico ma è un parcheggio privato a disposizione del pubblico, ma questo non vuol dire che deve essere gratuito. Durante la sperimentazione degli ultimi mesi in cui si poteva utilizzare in maniera gratuita non ci sono mai state parcheggiate più di cinque macchine con oltre 200 posti a disposizione. A fronte di questa situazione il proprietario fa bene a stipulare una convenzione con l’Ospedale per metterlo a disposizione dei dipendenti“.

Tra le novità annunciate da Valsecchi, è notizia proprio di ieri l’incontro tra comune e tecnici della Technology Tower di Corso Promessi Sposi: “Tra qualche mese verranno messi a disposizione dei cittadini altri 150 posti auto, un’altra opportunità da sfruttare. Come a Germanedo, il parcheggio di via Magnodeno: in un silos modernissimo, sicuro, sorvegliato, abbiamo ricavato 47 posti dove si pagano 30 euro al mese per parcheggiare la macchina 24 ore su 24. E’ partita da parte di LineeLecco la prenotazione degli stalli e in 4 giorni sono state raccolte già 17 richieste”.

E, infine, è stato fatto un focus anche sul parcheggio di via Pra’ Corvino: “Un parcheggio che ha avuto le vicissitudini che tutti sappiamo, ma ad oggi i problemi che potevano esserci sono stati tutti risolti al 100%. Io non so se il proprietario sia nelle intenzioni di vendere o affittare i garage, ma la questione è che la gente ha paura e gli stalli sono tutti vuoti. Una situazione pazzesca, voglio dirlo chiaramente senza paura di essere smentito: su quel parcheggio non c’è nessun tipo di problema. Se avete bisogno, mettetevi tranquillamente in contatto col proprietario. Anche questo è un polmone che va utilizzato”.

