LECCO – La Provincia di Lecco ha indetto la seconda sessione di esame 2018 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasportatore di merci per conto di terzi e dei viaggiatori.

La domanda di ammissione all’esame dovrà essere presentata entro le 14.00 di martedì 6 novembre alla Provincia di Lecco, Servizio Trasporti e Mobilità, piazza Lega Lombarda 4, 23900 Lecco.

L’esame si terrà martedì 27 novembre alle 9.00 con una prima prova scritta e a seguire, per coloro che l’avranno superata, una seconda prova con un’esercitazione su un caso pratico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito www.provincia.lecco.it o contattare il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecco (0341 295457-443).

Il Consigliere provinciale delegato ai Trasporti e Mobilità Giuseppe Scaccabarozzi commenta: “Le Province non svolgono più la competenza relativa all’Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, trasferita alla Motorizzazione, ma continuano a svolgere e condurre le sessioni d’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale per il trasportatore di merci per conto di terzi e dei viaggiatori”.