VALVARRONE – La Cappelletta di Lourdes di Tremenico è tornata al suo antico splendore, grazie al lavoro svolto dagli Alpini e alla generosità di una cittadina che ha finanziato una parte dell’intervento.

La ‘riconsegna’ alla cittadinanza della cappelletta situata in Piazza della Chiesa è avvenuta questa mattina, domenica, alla presenza del sindaco di Valvarrone Luca Buzzella e di tanti cittadini.

Anche chiamata Madonna della Pioggia, per via dell’acqua proveniente dai campi che si raccoglieva sempre davanti alla statua della Madonna, la piccola cappelletta ricavata da un muro di sostegno dei terreni a monte della Piazza della Chiesa è stata restaurata grazie agli Alpini di Tremenico.

Poco più di due mesi di lavoro per realizzare dei drenaggi per eliminare l’acqua in eccesso, che aveva ammalorato anche parte dei muri, e riverniciare le ringhiere di contenimento. Grazie alla generosità di una cittadina, sono state poi restaurate le due statue della Madonna di Lourdes e di Bernadette.

“La cappelletta è un simbolo di Tremenico, siamo contenti di averla riportata al suo antico splendore – è stato il commento di Sergio Pandiani, capogruppo della sezione Alpini di Tremenico – ancora più bella è stata l’inaugurazione, alla presenza di tanti cittadini e del sindaco Buzzella”.

Dopo la benedizione, presso la sede degli Alpini si è svolto il pranzo a base di polenta taragna.