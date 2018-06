MILANO – “Un tavolo di lavoro sulla linea S7 dove raccogliere le istanze del comitato pendolari e dei sindaci e definire proposte unitarie di rilancio della tratta su cui chiedere conto a Trenord e RFI.” È la proposta fatta dal consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta ai suoi colleghi eletti nelle province di Monza e Lecco. La linea S7 (Milano – Monza – Molteno – Lecco) è utilizzata da circa 12mila persone ogni giorno.

“Per sfruttare le potenzialità del Besanino e incentivare ancor più cittadini a utilizzare la tratta – spiega Corbetta – sono necessari investimenti da parte di Rfi e Trenord. Servono interventi infrastrutturali finalizzati a ridurre i tempi di percorrenza, oggi troppo lunghi, ed è necessario un controllo innovativo e puntuale dei passaggi a livello che troppo spesso si guastano causando vergognosi disagi ai pendolari e al traffico su gomma. Occorre anche – continua Corbetta – garantire l’accessibilità ai disabili e potenziare la sicurezza sui mezzi e nelle stazioni che oggi troppo spesso versano in uno stato di degrado e abbandono. Insomma – conclude Corbetta – c’è molto da fare per potenziare questa tratta e garantire un servizio migliore ai pendolari, per questo sono convinto che solo facendo lobby territoriale tra cittadini e istituzioni si possano davvero portare a casa risultati concreti per la linea S7″. Corbetta infine ha fatto sapere che ha già accolto adesioni bipartisan all’iniziativa.