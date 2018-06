LECCO – “E’ giunto momento riprendere in mano il lavoro sul tema dei trasporti ferroviari da parte delle istituzioni, a partire da quelle comunali, anche se la delega non compete ad esse. Dobbiamo tutelare chi utilizza il treno per recarsi al lavoro o a scuola”.

E’ il consigliere comunale Filippo Boscagli (Noi per l’Italia) a prendere parola lunedì sera in Consiglio Comunale, mentre non si è ancora conclusa l’ennesima giornata di ritardi e cancellazioni sulle linee di collegamento tra Lecco e Milano.

“Tutte le istituzioni – ha ribadito il consigliere – devono trovare il modo di rispondere ai disagi quotidiani di migliaia di persone. Disagi inaccettabili, anche perché i pendolari sono abbandonati a loro stessi, senza comunicazioni, su treni che d’estate si trasformano in forni”.

Boscagli è consapevole che il problema “non è semplice, è strutturale, difficilmente risolvibile oggi sedendoci ad un tavolo di lavoro con gli enti preposti, ma se non iniziamo oggi non riusciremo a risolverlo neppure nei prossimi anni. Alcuni interventi sono invece immediatamente attuabili, auspico che almeno questi vengano eseguiti nell’immediato”.

