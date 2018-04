MILANO – Prosegue il piano assunzioni di Trenord. In aprile entreranno in servizio sui treni Trenord 17 nuovi macchinisti. Altri 19 hanno iniziato in questi giorni l’ultima fase del percorso di formazione, e nelle prossime settimane inizieranno la conduzione. Nel 2018 saranno complessivamente 80 i nuovi macchinisti nell’organico di Trenord.

Inoltre, 80 nuovi capitreno termineranno la formazione entro giugno, ed entro l’estate saranno pronti a salire a bordo di uno dei circa 2400 convogli Trenord che ogni giorno prestano servizio in Lombardia.

A novembre si sono svolti concorsi per la selezione di 240 nuovi profili: vi hanno partecipato 18mila candidati: le aule di formazione sono in corso dall’inizio del 2018. I percorsi di selezione proseguiranno anche nel 2018 e porteranno in media a 150 nuove assunzioni all’anno per i prossimi anni.

Nel 2017 ci sono stati 155 nuovi inserimenti fra macchinisti e capitreno. Negli ultimi tre anni Trenord ha assunto 303 risorse, in prevalenza nuovo personale viaggiante.