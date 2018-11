MILANO – La Commissione Territorio, presieduta da Angelo Palumbo (Forza Italia) ha approvato ieri, 8 novembre, con i voti della maggioranza di centrodestra una proposta di Risoluzione sul servizio ferroviario regionale e Trenord.

La discussione e votazione della proposta di Risoluzione è avvenuta dopo che nella mattinata la Commissione aveva ricevuto in audizione, presente anche l’Assessore ai Trasporti e Infrastrutture Claudia Terzi, il nuovo amministratore delegato di Trenord Marco Piuri. Il documento, proposto dallo stesso Palumbo ma che ha avuto come relatore Andrea Monti della Lega, andrà al vaglio dell’aula martedì prossimo nella seduta tematica di Consiglio regionale dedicata ai treni e alla qualità del servizio.

Contrarie le minoranze: PD, Movimento 5 Stelle e Civici europeisti hanno votato contro e annunciato la presentazione di proposte emendative del documento direttamente in Aula.

Il documento approvato in Commissione invita Presidente e Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché Trenitalia come socio paritario effettui investimenti analoghi a quelli sostenuti da Trenord per sostituire i treni vecchi con convogli di adeguata qualità, “come del resto fatto – si legge nella proposta di Risoluzione – in altre regioni italiane”, e in questo modo dunque “recuperare in mancati investimenti fatti negli anni precedenti”.

Si sollecita anche Trenord a rivedere la struttura organizzativa per garantire un livello adeguato di servizi e Rete ferroviarie italiane (Rfi) a interventi di ammodernamento e manutenzione della rete in Lombardia; inoltre si invita Trenord a riferire in Commissione Territorio ogni quattro mesi sugli interventi effettuati. La proposta di Risoluzione tocca anche il contratto di Trenord con Regione Lombardia, sottolineando che l’ipotesi di rinnovo “fino al 2026 potrà essere valutata positivamente qualora venga garantita la possibilità di ulteriori investimenti in nuovo materiale rotabile.

“Abbiamo fissato alcuni paletti – ha detto il Presidente della Commissione Territorio Angelo Palumbo – perché ormai il servizio come viene fornito non è più sostenibile, con ritardi, cancellazioni e guasti siamo ormai in piena emergenza. Gli ambiti d’azione individuati rappresentano gli interventi urgenti che si debbono effettuare per ridare ai nostri pendolari un servizio degno di questo nome”.