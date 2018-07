LECCO – Si corre domani, domenica 15 luglio, il Triathlon Sprint Città di Lecco organizzato dalla Spartacus Triathlonlecco con il patrocinio del comune di Lecco.

Partenza alle ore 9.30 con la frazione a nuoto (750 metri), quindi la prova in bici (20 chilometri) e, per concludere, la corsa (5 chilometri).

Attenzione alle modifiche viabilistiche: dalle 6 alle 17 di domani lungolario Isonzo e largo Europa saranno interamente chiuse al traffico, con l’istituzione del divieto di sosta nel parcheggio di via Nullo (sia retrostante la Questura sia antistante la sede della società Canottieri). Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL del centro.

Dalle 7 alle 16 saranno inoltre chiuse al traffico con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata le vie interessate dalla competizione: lungolario IV Novembre, Cadorna, piazza Stoppani, lungolario Battisti, via Da Vinci, il ponte Kennedy in uscita, viale Costituzione, piazza Mazzini (nel tratto che da via Cattaneo, costeggiando piazza Garibaldi, arriva a viale Costituzione), piazza Manzoni, corso Martiri (da piazza Manzoni a via Amendola), via Cantù, Raffaello e Nullo.

Sempre dalle 7 alle 16 sarà cambiato il senso di marcia lungo via Sirtori e via Trieste nel tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte e saranno revocati i sensi unici lungo le vie Spirola (dal civico 12 a via Sondrio), Torri Tarelli, Nava (da via Sirtori a via Torri Tarelli), Aspromonte (da via Trieste a via della Costituzione), Caprera (da via Da Vinci a via Aspromonte), San Francesco e Lazzaretto.

IL PROVVEDIMENTO VIABILISTICO