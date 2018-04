OLGINATE – Tutti in sella stamattina, sabato, a Olginate dove i bimbi del piedibus sono stati i protagonisti della biciclettata intorno al lago. Un’iniziativa che si inserisce nel programma del ‘Verde pulito’, occasione per passare un’intera giornata all’aperto.

I bimbi, i responsabili del piedibus, i volontari di Avis e dell’associazione ‘l’isola della stupidera’ si sono radunati presso il centro sportivo di via Campagnola e puntuali alle 10 hanno dato il via alla biciclettata. Circa 5 chilometri passando per il centro di Olginate, attraversando il ponte verso Calolzio e poi fare ritorno alle 11 in piazza mercato per divertirsi con i laboratori organizzati ad hoc e la decorazione dei cestini.

“Siete pronti bambini?- li ha incitati Sergio Gilardi, presidente della Pro Loco – dobbiamo ringraziare tutti i volontari che sono qui e hanno aiutato a organizzare… Ora partiamo!” ha detto, dando il via al corteo di biciclette.

In contemporanea, lungo l’alzaia, volontari e cittadini erano impegnati nella pulizia dai rifiuti, un’iniziativa che ormai è diventata appuntamento fisso per sensibilizzare il rispetto della natura e del luogo in cui si vive. Il ritrovo per tutti sarà all’ora di pranzo per una pasta in compagnia in piazza Garibaldi.

