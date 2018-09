MANDELLO – Tutto pronto per il sabato sera di Olcio, quando le cantine apriranno di nuovo al pubblico per una speciale serata di degustazioni: l’evento festeggia la sua ottava edizione ed è organizzato dalla Olcio Sportiva con il patrocinio del Comune.

Un successo già assicurato: i 500 biglietti disponibili sono esauriti in poco più di tre giorni dall’apertura delle iscrizioni, a inizio settembre.

Il format è lo stesso delle passate edizioni, con una decina di cantine visitabili e allestite per accogliere i visitatori, tra assaggi di prodotti nostrani, salumi e formaggi, e ovviamente il vino delle specialità nordiche della Valtellina, del Piemonte, dell’Oltrepò Pavese e della Toscana. Visitabili anche i torchi e i pozzi antichi conservati nella località mandellese.

“Quest’anno c’è qualche novità, nuove cantine hanno aderito altre hanno lasciato quindi c’è stato piccolo un ricambio – spiegano gli organizzatori – nuovo è anche il grande tendone che sarà posizionato al centro sportivo dove ci sarà la possibilità di gustare i ravioli. Come sempre non mancherà l’animazione musicale” e in questa edizione debutta “Emozioni in Libertà’ il progetto itinerante di musica di strada promosso dall’associazione Concertando.

Alle 18.30 è prevista l’apertura delle cantine. Un info point sarà allestito in stazione.