LECCO – Un momento di festa all’insegna dello sport e della solidarietà quello in programma per questa domenica con il Trofeo Avis di Lecco: la gara di corsa campestre che si svolgerà nel contesto del Parco di Villa Gomes a Maggianico e promossa dall’associazione dei donatori di sangue.

Una sfida a squadre, ognuna composta da quattro concorrenti che si alterneranno regolarmente ogni cinque giri; vincerà la squadra che, allo scadere dei 180 minuti, avrà percorso più chilometri nel percorso tracciato all’interno del parco.

La partecipazione è aperta a tutti (40 euro il costo d’iscrizione per squadra) ma limitata e riservata ad un massimo di 24 squadre in ordine cronologico d’adesione. Previsti tre premi ai vincitori: al primo classificato il Trofeo Avis Lecco, al secondo il Trofeo Aido Lecco e per il terzo classificato il Trofeo Città di Lecco.

Durante la giornata saranno presenti anche i ragazzi U10 e U12 del Rugby Lecco per un allenamento di dimostrazione del gioco rugby.

Proprio in occasione del Trofeo, giunto quest’anno alla sua 39esima edizione, l’Avis inaugurerà nel parco di Maggianico un’altalena per disabili, un piccolo dono da parte dell’associazione alla comunità.

