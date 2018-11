LECCO – Non è detta l’ultima su Via Roma 51: nonostante i tentativi finora andati a vuoto, il Comune di Lecco insiste sull’alienazione dello storico palazzo del centro.

Dopo tre aste deserte, dal 2016 l’immobile di proprietà pubblica è in “vetrina” sul portale Proposta Immobili dell’Agenzia del Demanio per la sua vendita. Il prezzo, sceso dai 3,9 milioni della prima asta agli attuali 3,18 milioni di euro, scenderà ancora: 2,65 milioni è l’importo finale su cui si tenterà la vendita, cifra frutto della media tra l’attuale importo e la stima dell’Agenzia delle Entrate.

Un interessamento si sarebbe finalmente manifestato, fa sapere l’assessore Corrado Valsecchi, anche se ancora non è chiaro quanto concreto. “E’ l’ultimo ribasso” sottolinea Valsecchi che spera di ottenere dalla vendita i fondi necessari per i lavori di Palazzo Cereghini, ultimo lotto della riqualificazione dell’ex tribunale.

La vendita di via Roma 51, con il nuovo decremento di prezzo, non sarà però sufficiente: il costo dei lavori al Palazzo di Giustizia ammonta a quasi otto milioni di euro, di cui la metà coperti dal finanziamento del Ministero.

Per questo sarà fondamentale riuscire a ‘piazzare’ anche lo stabile comunale di via Sassi, oggi sede di alcuni servizi comunali, della Protezione Civile e del Comando di Polizia Locale, che verrebbero trasferiti nel futuro municipio, l’ex politecnico di via Marco d’Oggiono.

Il prezzo di vendita dell’immobile, in questo caso, è di 3,5 milioni di euro. L’assessore ha già fatto sapere che ci sarebbe più di un interessato all’acquisto. Si andrà a vendita attraverso una gara pubblica.

Dall’opposizione, in Consiglio Comunale, sono stati avanzati dubbi sulle reali possibilità di vendita di via Roma 51 anche a quest’ultimo prezzo. Dalla Lega, Stefano Parolari ha suggerito una collaborazione con Aler per la sistemazione dell’immobile per realizzarci delle abitazioni a canone calmierato.